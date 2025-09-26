25.2 C
San Luis Potosí
CONGRESO

LLAMA EL DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL A REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD

By Redacción
60
jueves, septiembre 25, 2025

ES UNA OBLIGACIÓN OTORGAR CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS ASISTENTES A CENTROS DE DIVERSIÓN, TURISTAS Y CIUDADANOS EN GENERAL

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer los esquemas de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, ante los hechos delictivos que se han suscitado y que generan preocupación entre los comerciantes de la zona.

Calificó de lamentable que este tipo de situaciones ocurran en San Luis Potosí, cuando esta ciudad debe tener un centro histórico seguro y además es parte de las bellezas más emblemáticas para el turismo y tiene una historia trascendente que no se puede descuidar.

“El turismo en San Luis Potosí es muy importante y por lo tanto, se deben fortalecer todas las estrategias de seguridad, no puede estar la seguridad en un terreno de división política, debe haber neutralidad partidista para las decisiones que se tomen en la materia en defensa y cuidado de las y los potosinos”, añadió.

El legislador Arreola Mallol, señaló que es necesario que las autoridades competentes, apliquen una verificación sobre los permisos con que operan los establecimientos de la zona centro de la ciudad en específico de la avenida Carranza, que es la avenida más emblemática de la capital.

“Lo más importante es proteger a las personas que acuden a determinados lugares a divertirse y se les deben dar las condiciones para que se sientan seguros, independientemente de la ubicación ya que la estrategia tiene que ser integral y perfectamente coordinada”.

Reconoció que ya es notoria la presencia de patrullas tanto del Ayuntamiento de la Capital como de la Guardia Civil Estatal, sin embargo, se requiere seguir fortaleciendo las estrategias de prevención para garantizar la presencia policiaca en el centro histórico de la ciudad y que la población tenga la garantía de la seguridad pública.

 

