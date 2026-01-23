LLAMA DIPUTADO CUAUTLI FERNANDO BADILLO MORENO A PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES A SUMARSE A ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, Y LAS POLICÍAS MUNICIPALES SON LAS PRIMERAS RESPONDIENTES ANTE HECHOS DELICTIVOS, POR LO QUE SU PARTICIPACIÓN RESULTA FUNDAMENTAL

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXIV Legislatura, hizo un llamado a las presidentas y presidentes municipales del estado para que se incorporen de manera decidida y permanente a las acciones de prevención y combate a la inseguridad, con el objetivo de recobrar la tranquilidad en San Luis Potosí.

El legislador lamentó que, a más de un año del inicio de las administraciones municipales, 49 de los 59 ayuntamientos, no han atendido el llamado del Gobierno del Estado para integrarse a las estrategias de seguridad que se han implementado. Únicamente 10 municipios participan de forma constante en estas tareas.

Badillo Moreno señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, y recalcó que las policías municipales son las primeras respondientes ante hechos delictivos, por lo que su participación en estas tareas resulta fundamental.

Indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad establece como uno de sus ejes centrales la coordinación interinstitucional, la cual dijo, no depende de recursos económicos, sino de voluntad política y social.

El diputado destacó que el Gobierno del Estado ha puesto en marcha programas importantes, como el fortalecimiento del parque vehicular con patrullas, los cuales deben ser aprovechados por los municipios.

Además, consideró prioritario avanzar en la certificación de los elementos policiacos municipales, el fortalecimiento institucional de las corporaciones, así como la incorporación de enfoques de derechos humanos y perspectiva de género.

Reconoció que si bien se ha registrado una disminución en los delitos de alto impacto, persiste el reto de mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

En ese sentido, anunció que “desde la Comisión de Seguridad Pública se impulsarán foros, mesas de trabajo y reuniones con alcaldes y alcaldesas, además de que insistiremos en formar parte de las Mesas de Seguridad para dar seguimiento a la participación de los municipios y conocer las estrategias en materia de seguridad para San Luis Potosí”.

Por último, Badillo Moreno reiteró que los 49 ayuntamientos que aún no se han sumado están a tiempo de hacerlo, por lo que desde el Congreso del Estado se continuará insistiendo en la necesidad de una coordinación efectiva.