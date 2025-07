LLAMA DIP. LUIS FELIPE CASTRO BARRÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A PREVENIR Y APLICAR LA LEY ANTE ENVENANIMIENTO MASIVO DE PERROS EN SALINAS DE HIDALGO

ES ABERRANTE QUE SE COMETAN ESTOS ACTOS QUE REVELAN LA CONDUCTA HUMANA DE LOS RESPONSABLES

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, hizo un llamado urgente a las autoridades municipales para que tomen acciones que prevengan y sancionen hechos aberrantes como el presunto envenenamiento masivo de perros en el municipio de Salinas de Hidalgo, ya que son actos que no deben quedar en la impunidad.

Se trata, dijo, de actos verdaderamente salvajes y preocupantes, “es bastante triste que se esté dando en nuestro estado, por ello es muy importante que todos los presidentes municipales hagan lo necesario para evitar que se repitan”.

La semana pasada, la asociación civil “Adopta Salinas” reportó que al menos 45 perros murieron en diversos puntos del municipio de Salinas de Hidalgo, presuntamente a causa de envenenamiento, ya que presentaban síntomas compatibles con intoxicación por sustancias tóxicas, como sangrado por nariz y recto, espasmos, rigidez corporal y una muerte prolongada y dolorosa.

Entre las víctimas, se informó, se encuentran perros comunitarios, animales con dueño y rescatados, por lo que la organización consideró que no era un hecho aislado sino perfectamente preparado, incluso algunos perros fueron encontrados agonizantes y varios siguen desaparecidos, según adelantó el colectivo en un comunicado.

El diputado Castro Barrón afirmó que “los Ayuntamientos tienen que saber cuáles son sus facultades, no tiene ningún sentido que la Fiscalía General del Estado vaya, atrape y castigue, si no se sienta un buen precedente y si no se consigue que los Ayuntamientos sepan cuáles son sus obligaciones dentro de la Ley Ambiental y sobre todo en la Ley de Protección Animal”.

Dijo el legislador integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, puntualizó “de nada va a servir que nosotros endurezcamos las leyes y las penas si no se van a aplicar. Agradezco que la Fiscalía haya puesto manos en el asunto inmediatamente pero es preocupante que en San Luis Potosí se sigan dando estos casos y que los Ayuntamientos no apliquen la ley y no sepan cuáles son sus capacidades y sobre todo las ejecuten para evitar este tipo de acciones”.