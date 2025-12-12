26.8 C
San Luis Potosí
CONGRESO

LLAMA DIP. FRINNÉ AZUARA YARZÁBAL A QUE LAS PERSONAS ACUDAN A VACUNARSE CONTRA EL COVID 19 EN LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

By Redacción
viernes, diciembre 12, 2025

HAY SUFICIENTES VACUNAS QUE PUEDEN AYUDAR A EVITAR QUE SE REGISTREN MUERTES

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado diputada Frinné Azuara Yarzábal hizo un llamado a la población en general y en particular a quienes padecen comorbilidades, para que se vacunen contra el Covid-19, ya que hay casos registrados e incluso situaciones graves reportadas por las autoridades.

Dijo que la vacuna de la marca “Moderna” es de muy buena calidad y fue la mejor adquisición que pudo hacer el Gobierno Federal, por lo que se invita a las personas a que acudan a los centros de salud y a los hospitales en el estado para que se las apliquen y con ello, prevenir cualquier la enfermedad, la cual incluso puede ser mortal.

“Estamos en temporada invernal y hemos hecho llamados a toda la población para que acuda a vacunarse en los lugares destinados para ello, donde hay suficientes vacunas”.

Añadió que “probablemente la vacuna no va a impedir que se presenten cuadros de gripe, pero ya no es tan grave y el vacunarse evita que se registre el deceso de la persona, por eso vamos a seguir insistiendo en que las personas vayan a tiempo, tomen medidas de prevención además de los cuidados obligatorios y naturales”.

La legisladora,  presidenta de la comisión legislativa de Salud y Asistencia Social, afirmó que se debe aprovechar que hay suficiente abasto de vacunas en todo el estado y las personas se pueden informar sobre la ubicación de los hospitales y centros de salud donde pueden  acudir a recibir atención, sobre todo quienes padecen enfermedades como cáncer, diabetes o hipertensión.

