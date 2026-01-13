LEY GENERAL DE AGUAS, LA LEY ELECTORAL, LA LEY DE AMNISTÍA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CEGAIP, SERÁN LOS TEMAS PRINCIPALES EN LA AGENDA LEGISLATIVA

ADEMÁS, LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MORENA SE REALIZARÁ JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL: DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, informó en rueda de prensa que la agenda para el primer semestre del año abordará temas sobre la Ley General de Aguas, la Ley Electoral, la Ley de Amnistía y la transformación de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Asimismo dio a conocer que como Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se seguirán realizando jornadas de concientización entre la ciudadanía para defender la soberanía nacional, ante los hechos ocurridos en Venezuela que tienen un impacto global.

El fortalecimiento de la soberanía es importante y desde la plaza pública a través de asamblea, es como se manifiesta el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el liderazgo de la lideresa local de ese partido Rita Ozalia Rodríguez, con unidad, participación ciudadana y un compromiso indeclinable con la Nación, dijeron.

Cuahtli Badillo, añadió que hay temas muy relevantes que se abordarán desde las comisiones que presiden como son la de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y la de Puntos Constitucionales, entre ellos la Ley de Aguas para que haya una verdadera justicia hídrica.

En la comisión de Puntos Constitucionales se abordará la Ley de Amnistía para que haya reglas claras en relación al indulto, tema que debe abordarse en colaboración con la ciudadanía a través de consultas, “la agenda se construye en la calle, levantando el sentir ciudadano, viene la reforma electoral y otros asuntos que se someterán a la opinión de la gente”.

También el órgano de transparencia local se va a reformar ya que ahora deberá depender del Poder Ejecutivo, por lo que se harán las adecuaciones legales correspondientes en términos constitucionales, como parte de la reforma integral que corresponde a la Ley General en la materia.