LAS ESTANCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, DEBEN ESTAR CERTIFICADAS

DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL, IMPULSA UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, propuso reformar la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para garantizar que las trabajadoras y los trabajadores de las instancias públicas o privadas cuenten con certificaciones que les permitan desarrollarse adecuadamente.

De esta manera, se busca que el Sistema DIF Estatal, en conjunto con los sistemas DIF Municipales, tengan atribuciones para verificar que las estancias temporales y permanentes, públicas o privadas, cumplan con la normatividad en materia de atención y cuidado de personas adultas mayores y cuenten con certificaciones en atención y cuidado.

Señala en su iniciativa, que es necesario establecer mecanismos de atención y protección que permitan garantizar un sistema de cuidados garante de los derechos de las personas adultas mayores, ya que no basta con la integración de un padrón o con permisos de operación. Es necesario que la autoridad realice inspecciones periódicas y verifique que el personal que labora en dichos centros esté debidamente capacitado.

En este sentido, existen certificaciones de estándares de competencias que están enfocados precisamente en este tipo de labores y que pueden ser obtenidas por las personas cuidadoras, a fin de certificar que efectivamente cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer su trabajo adecuadamente.

Una de ellas es CONOCER, entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública que certifica los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas en diferentes ámbitos laborales, sin que exija contar con algún título o grado.

Indica que las certificaciones de CONOCER representan un mecanismo adecuado para asegurarse de que las personas que laboren en asilos y centros de cuidado para personas adultas mayores y personas con discapacidad cuenten con una capacitación adecuada, tanto en el sentido técnico como el psicológico, para poder hacer frente a las eventualidades de su trabajo.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Derechos Humanos.