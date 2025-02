LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEBEN REALIZAR OBRAS Y ACCIONES PARA TODOS LOS CIUDADANOS CON ÉNFASIS DONDE MÁS NECESIDADES EXISTEN: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

NINGÚN PRESIDENTE MUNICIPAL PUEDE CATALOGAR A LOS CIUDADANOS COMO DE PRIMERA O SEGUNDA, PORQUE NO PAGAN EL IMPUESTO PREDIAL

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira hizo un llamado a los 59 presidentes y presidentas municipales para que apliquen correctamente y con sentido social, los recursos recaudados por impuesto predial y no solamente traten de beneficiar a un sector dejando de lado las obras y acciones que requieren las personas más necesitadas.

La presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, dijo que es muy importante que los ciudadanos estén al corriente en el pago del predial, que es una de las principales fuentes de ingreso propio de los ayuntamientos, y deben aplicarlo de manera responsable, transparente y en las áreas donde más hay necesidad.

Sobre el caso del ayuntamiento de la Capital, donde el alcalde aseguró que realiza obras solamente en las colonias donde más habitantes pagan el predial, la legisladora señaló que una autoridad municipal no puede diferenciar ni considerar que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Se debe gobernar para todos por igual.

Dijo que lo correcto es que la recaudación que hagan los ayuntamientos por diversos rubros, se aplique donde hay mayor necesidad de servicios, de obra, de infraestructura, “la finalidad es esa y los alcaldes no pueden decir que no van a aplicar algún recurso de obra o de servicios públicos en un área en donde no se tiene una buena recaudación”.

Estas acciones, señaló la diputada Sánchez de Lira, se pueden tomar como una represalia en contra de las personas, de los ciudadanos que no están pagando su predial, no obstante que existen muchos motivos por el cual no lo estén pagando y uno es que quizá no cuentan con la posibilidad económica o con la calidad de servicios básicos que no están siendo dotados de ellos.

“Hay muchas colonias en donde pagan su recibo de agua y sin embargo no tienen agua. Tienen que hacer uso de pipas que además les cuesta pagar, por eso habría que revisar realmente por qué no está habiendo una recaudación como se debería, hay que reconocer que hay algunos incentivos, hay algunos descuentos y la ciudadanía no los está aprovechando porque realmente no hay una respuesta favorable en el sentido de servicios de calidad”, expuso.

Las calles en muchas colonias tienen baches y esto realmente también desmotiva a los ciudadanos a pagar su impuesto, porque saben que al final del día no se aplican en donde ellos más lo necesitan, puntualizó.