LA VIVIENDA ECONÓMICA EN SAN LUIS POTOSÍ ESTÁ MUY RESTRINGIDA, POR LO QUE SE HAN HECHO LLAMADOS A LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES PARA QUE LA CONSIDEREN: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

El diputado César Arturo Lara Rocha, señaló que la vivienda económica en San Luis Potosí está muy restringida, por lo que se han hecho llamados a los organismos empresariales para que la consideren en sus proyectos aunque no sea un negocio rentable.

El Programa Nacional de Vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum considera un millón de viviendas, 500 mil a través del programa de Infonavit para derechohabientes y 500 mil para quienes no lo son.

Cuando arranque de manera formal este programa, más los programas de vivienda que desde el Gobierno del Estado está impulsando el gobernador Ricardo Gallardo, hará que también quienes invierten, busquen la alternativa de crear vivienda económica.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, manifestó es necesario hacer un llamado a quienes se dedican al tema inmobiliario, para que volteen los ojos hacia quienes menos tienen.

Sobre la plusvalía que generará la Vía Alterna en proyectos inmobiliarios aledaños y la posibilidad de que se cobre un impuesto especial a los propietarios, el legislador dijo que “ese tema no lo tenemos sobre la mesa, lo habremos de estudiar, habrá que hacer mesas de debate, de análisis de estos temas que pueden llegar a ser delicados y que si al final del día ayudan, habremos de darle para adelante”.