17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
CONGRESO

LA TARIFA DEL TRANSPORTE URBANO PARA 2026 NO DEBE INCREMENTARSE DE MANERA QUE AFECTE EL BOLSILLO DE LOS USUARIOS

By Redacción
136
spot_img
viernes, enero 9, 2026

NO ESTÁ JUSTIFICADO UN INCREMENTO ELEVADO EN LA TARIFA, NO SE HA VISTO MEJORÍA EN EL SERVICIO: DIP. JACQUELINE JÁUREGUI MENDOZA.

La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, señaló que la tarifa del transporte urbano para 2026 no debe incrementarse de manera que afecte el bolsillo de los usuarios.

“La propuesta de los permisionarios para que suba a 15 pesos –actualmente es de 12.50- pareciera que no afecta a la economía pero hay estudiantes, personas de bajos ingresos que no la pueden costear”.

Reconoció que los permisionarios “duraron dos años sin ningún tipo de aumento, y se vieron impedidos de darle mantenimiento a las unidades, situación que presentan como una de las justificaciones para plantear el aumento a la tarifa sin que hayan sustituido las unidades obsoletas”.

“Esperamos que se llegue a un buen acuerdo, que no se les olvide la gente, que se verá un poco afectada si realmente se realiza este aumento”, señaló.

La diputada Jáuregui Mendoza añadió que “no está justificado un incremento elevado en la tarifa, no se ha visto mejoría en el servicio”. En todo caso, expuso, la titular de la SCT seguramente dará una amplia explicación sobre los argumentos y criterios utilizados cuando se determine el ajuste tarifario.

Artículo anterior
OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL EN SOLEDAD GARANTIZAN Y MANTIENEN TRÁMITES ÁGILES, GRATUITOS Y DE AMPLIO BENEFICIO A LAS FAMILIAS
Artículo siguiente
LA INTERVENCIÓN DE EU EN VENEZUELA VULNERA EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A DECIDIR SU PROPIO DESTINO: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.