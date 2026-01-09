NO ESTÁ JUSTIFICADO UN INCREMENTO ELEVADO EN LA TARIFA, NO SE HA VISTO MEJORÍA EN EL SERVICIO: DIP. JACQUELINE JÁUREGUI MENDOZA.

La diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, señaló que la tarifa del transporte urbano para 2026 no debe incrementarse de manera que afecte el bolsillo de los usuarios.

“La propuesta de los permisionarios para que suba a 15 pesos –actualmente es de 12.50- pareciera que no afecta a la economía pero hay estudiantes, personas de bajos ingresos que no la pueden costear”.

Reconoció que los permisionarios “duraron dos años sin ningún tipo de aumento, y se vieron impedidos de darle mantenimiento a las unidades, situación que presentan como una de las justificaciones para plantear el aumento a la tarifa sin que hayan sustituido las unidades obsoletas”.

“Esperamos que se llegue a un buen acuerdo, que no se les olvide la gente, que se verá un poco afectada si realmente se realiza este aumento”, señaló.

La diputada Jáuregui Mendoza añadió que “no está justificado un incremento elevado en la tarifa, no se ha visto mejoría en el servicio”. En todo caso, expuso, la titular de la SCT seguramente dará una amplia explicación sobre los argumentos y criterios utilizados cuando se determine el ajuste tarifario.