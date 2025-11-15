LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR EL USO INDEBIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PROVOCAR ALARMA SOCIAL, RESPONDE A LA NECESIDAD DE PROTEGER A LAS PERSONAS ANTE NUEVAS SITUACIONES QUE LAS AFECTAN

“EL CONGRESO DEL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CABALMENTE CON LA LEGALIDAD, LO NUESTRO ES LA LEY, NO LA OBSERVACIÓN POLÍTICA Y EL CRITERIO POLÍTICO” : DIP. HECTOR SERRANO CORTES

El diputado Héctor Serrano Cortés dijo que la reforma al Código Penal para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, responde a la necesidad de trabajar con apego a la legalidad al atender temas que están causando daño a la sociedad y bajo ninguna circunstancia atenta contra la libertad de expresión o los derechos de las personas a disentir.

Recordó que durante el análisis de la iniciativa que presentó, no solo se escuchó a los especialistas en el tema y se recibió un documento de una persona que no es diputado, se atendieron las dudas y preocupaciones relacionadas con algunos responsables de medios en plataforma digitales y “fuimos acuciosos al determinar las excluyentes de responsabilidad relacionadas a la sátira política, la crítica y temas de difusión periodística; eso está a salvo”.

Manifestó que el Congreso del Estado está obligado a cumplir cabalmente con la legalidad, “lo nuestro es la ley, no el criterio político, por lo que está garantizada la libertad de expresión, hay excluyentes de responsabilidad para esos fines y por otro lado estamos protegiendo la integridad de las personas y buscando que a través de este mecanismo no se altere la paz pública”.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado señaló que se mantiene una comunicación abierta con los medios de comunicación, porque muchas veces la desinformación se da a través de una expectativa falsa que genera incertidumbre, preocupación y extrañeza en la sociedad y eso precisamente es lo que se está atendiendo.

El diputado Héctor Serrano Cortés añadió que durante el análisis se tocó el tema del acoso a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y como fue alterada la situación a través de la IA y “lo que no puede ser, es que después de haber sido agredida en su persona, todavía fluya una gran cantidad de alteraciones en su rostro, en su cuerpo, exponiéndola como permisiva para ese tipo de cosas”.

“También el caso de los niños de Zacatecas, un catálogo sexual, a través de la inteligencia artificial y entonces los que tienen un interés político, lo anteponen a los derechos primordiales, que es precisamente lo que más debiera preocuparnos; el derecho a la libertad de expresión siempre hemos luchado a favor de ello y cuando defendimos esto, no existía la inteligencia artificial y tenemos que actualizarnos, hay una necesidad social por atender”.

El legislador Serrano Çortés añadió que “me adhiero a la propuesta del diputado Carlos Arreola de dar continuidad de esto para irlo perfeccionando y todas las leyes son perfectibles, para que nadie se preocupe, que hagan los comentarios, que combatan en la forma que quieran y refrendo que este Congreso está obligado a cumplir cabalmente con la legalidad, lo nuestro es la ley, no la observación política y el criterio político”.