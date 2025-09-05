LA MISIÓN COMERCIAL DEL GOBERNADOR, FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS A JAPÓN, AMPLIARÁ LA DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIOS

DEPENDER DEMASIADO DE UN SOLO PAÍS OCASIONA DEBILITAMIENTO COMO OCURRE CON EL TEMA DE LOS ARANCELES IMPUESTOS POR EL PRESIDENTE DONALD TRUMP: DIP. LUIS EMILIO ROSAS

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, manifestó que la misión comercial del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, funcionarios y empresarios a Japón, ampliará la diversificación de negocios para que no todo tenga que ver solamente la actividad comercial con los Estados Unidos.

“Depender demasiado de un solo país ocasiona debilitamiento como ocurre con el tema de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump para la agroindustria, el acero, aluminio y autopartes, generando un ambiente de incertidumbre y de volatilidad en la economía potosina. Japón es fuerte en los mismos rubros donde San Luis tiene empresas como los electrodomésticos”, puntualizó.

Destacó que la presencia de líderes de cámaras empresariales y empresarios es relevante y tiene un objetivo, “la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente inauguró la terminal de ciclo combinado en el municipio de Villa de Reyes, y tiene que ver con la presencia de empresarios de ese ramo, por lo que esperamos que se concreten inversiones, ya que es producto de un trabajo de mucho tiempo”.

El legislador Rosas Montiel manifestó que la apertura de una oficina de enlace es fundamental, “las oficinas de ProMéxico cumplían esta función y se instalaron en distintas ciudades cosmopolitas como lo es Tokio, por ejemplo, para darle un acompañamiento a estas inversiones y que tengan la certeza de que el gobierno potosino está haciendo todo lo posible para que se facilite esta relación de trabajo, de negocio y de prosperidad”.

Añadió que “tenemos una condición logística única. Nosotros estamos en un punto de interconexión con los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, y el de Tampico. Estamos muy cerca de todas las plantas automotrices. Pasa por aquí la línea ferroviaria que llega hasta Canadá, estamos cerca de los distintas plantas de todo el Bajío que son automotrices, que están en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato”.