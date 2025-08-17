LA LEY DE AMNISTÍA, LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y EL RETIRO DIGNO A POLICÍAS MUNICIPALES, SE APROBARÁN EN UN PERIODO EXTRAORDINARIO

LAS COMISIONES LEGISLATIVAS TRABAJAN PARA DICTAMINAR INICIATIVAS QUE SERÁN APROBADAS EN EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO: DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO

El Congreso del Estado tiene previsto realizar un Periodo Extraordinario, con el objetivo de llevar a la votación los temas de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; la reforma en materia de digno de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal; y en materia de amnistía e indulto, informó el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Directiva del Congreso del Estado.

“Hemos estado analizando, he estado en coordinación con el presidente de la Junta de Coordinación Política. Vamos a llevar a cabo un Periodo Extraordinario la próxima semana, muy seguramente el viernes 22, para sacar principalmente estos tres temas, y yo creo que va a ser un periodo extraordinario vasto, con varios temas a trabajar, y de ahí vamos a ver la pertinencia de poder llevar a cabo posteriormente, otro periodo extraordinario”.

Señaló que las comisiones legislativas han estado trabajando para la presentación de estos dictámenes a la Directiva, y que los mismos se integren en los trabajos de este periodo extraordinario que se prepara.

El legislador indicó que en el tema de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo se han realizado diversas mesas de trabajo de manera interinstitucional, donde han participado las y los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como del Poder Ejecutivo para el análisis respectivo.