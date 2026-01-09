LA INTERVENCIÓN DE EU EN VENEZUELA VULNERA EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A DECIDIR SU PROPIO DESTINO: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL

CADA INTERVENCIÓN EXTRANJERA HA DEJADO A SU PASO FRACTURAS INSTITUCIONALES, VIOLENCIA SOCIAL, DEPENDENCIA ECONÓMICA Y PÉRDIDA DE AUTONOMÍA

Los hechos ocurridos en Venezuela, más allá de las lecturas ideológicas o de las valoraciones sobre su vida política interna, han vuelto a exhibir una práctica de intervención externa como mecanismo de presión, imposición y control, señaló el diputado Carlos Arreola Mallol.

Indicó que “es una lógica que pretende justificar el uso de la fuerza, la coerción económica o la injerencia política bajo discursos supuestamente morales, pero que en el fondo vulnera el derecho de los pueblos a decidir su propio destino”.

Arreola Mallol, señaló “no podemos ser ingenuos ni selectivos en la crítica. Este no es un episodio que surge de la nada. Tiene raíces profundas en una tradición histórica de intervenciones estadounidenses que han marcado, con dolor y consecuencias de largo plazo, a múltiples pueblos del continente”.

Cada intervención extranjera ha dejado a su paso fracturas institucionales, violencia social, dependencia económica y pérdida de autonomía. Nunca ha traído estabilidad duradera, nunca ha traído democracia genuina, y mucho menos justicia social. Ha traído, eso sí, ha traído consigo dolor y subordinación al imperio.

Puntualizó “hoy, Venezuela se enfrenta a una ofensiva que, bajo la bandera de combate al narcotráfico o de restauración democrática, realizan incursión militar, toman control de recursos estratégicos y ejercen presiones geopolíticas sin precedentes en este siglo. Y aunque hoy algunos países, partidos y políticos aplauden o justifican esta intervención, nosotros no podemos perder de vista que ninguna injerencia externa termina verdaderamente con las causas profundas de los problemas internos de una nación”.

“Son tiempos de prudencia, pero de definiciones, se debe de rechazar y condenar cualquier tipo de intervencionismo extranjero y velar siempre por la garantía y respeto a la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto absoluto a la soberanía de cada Estado”, finalizó.