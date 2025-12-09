LA INICIATIVA DEL CEEPAC PARA QUE PARTICIPEN SOLO MUJERES EN CANDIDATURAS AL GOBIERNO DEL ESTADO CUMPLE UNA DEUDA HISTÓRICA CON LAS MUJERES POTOSINAS QUE ASPIRAN, POR MÉRITOS, TRAYECTORIA Y TRABAJO, A LA MAS ALTA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: DIP. LETICIA VÁZQUEZ.

SE DEBE PLASMAR LA ALTERNANCIA DE GÉNERO Y ES UN TEMA QUE SE ANALIZARÁ EN EL PODER LEGISLATIVO: DIP. ARANZAZU PUENTE

NO ES ALGO NUEVO, NO TIENE NOMBRE NI DEDICACIÓN PARA NADIE: DIP. JESSICA GABRIELA LOPEZ

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presidenta de la Comisión Primera de Justicia, dijo que la iniciativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente registren candidaturas de mujeres al gobierno del estado, cumple una deuda histórica con las mujeres potosinas que aspiran, por méritos, trayectoria y trabajo, a los más altos cargos desde donde se puede transformar el estado en beneficio de todas y todos.

La iniciativa del CEEPAC simplemente es un reflejo de una lucha permanente de las mujeres potosinas, que tienen un alto compromiso con el estado y que, al final de cuentas, han trabajado para tener esas garantías sin simulaciones, sin obstáculos que se van encontrando en el camino y que ahora, deben quedar eliminados.

La legisladora Arazanzu Puente Bustindui afirmó que la participación de las mujeres en la contienda por la Gubernatura del Estado, se debe plasmar en un ordenamiento donde quede perfectamente establecida la alternancia de género y eso se revisará en el Poder Legislativo.

Dijo que al interior de las comisiones se va a analizar el tema de la iniciativa aprobada en el Pleno del CEEPAC, pero siempre es positivo que se garantice esa participación de las mujeres en los procesos electorales como el de la gubernatura estatal.

La diputada Jessica Gabriela López Torres señaló que esta iniciativa no tiene nombre ni dedicación para nadie, no es una propuesta nueva.

“Lo que busca es garantizar la paridad de género en estos puestos de elección popular, pero no lleva un nombre, no caigamos en eso, está puesta desde el 2021, hay una sentencia para San Luis Potosí a fin de garantizar precisamente esa paridad de género y desde entonces se debió de haber llevado a cabo”, consideró.

Consideró que la iniciativa aprobada en el CEEPAC y que será enviada al Congreso del Estado es un avance y en su momento tendrá que ser revisada y analizada por las y los integrantes de la Legislatura como lo establece la ley.

La diputada López Torres añadió que “la política es coyuntural, he sido una de las mujeres de este Congreso que ha luchado por que los puestos se ocupen de forma paritaria. Nos encontramos ante una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que mandata que debe ser de esta forma, se ha pronunciado al respecto, y en más estados ya se ha legislado sobre lo que apenas se analiza en San Luis Potosí.