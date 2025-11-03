13.4 C
LA HUASTECA POTOSINA REGISTRO UN INCREMENTO IMPORTANTE DE TURISMO DURANTE LAS FESTIVIDADES DE XANTOLO 

lunes, noviembre 3, 2025

SE SOLICITARÁ UNA REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA QUE INFORME DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON: DIP. ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI

La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo de la LXIV Legislatura, María Aranzazu Puente Bustindui, reconoció que la decisión del Gobierno del Estado al haber establecido los días de asueto para el sector educativo, ya que se registró una afluencia importante de turistas en la entidad para disfrutar de la celebración del Xantolo 2025 con motivo del Día de Muertos.

Consideró que en lo particular los beneficios se registraron para aquellas familias de los municipios de la zona Huasteca que se vieron afectados en su patrimonio a consecuencia de las recientes inundaciones que provocaron las torrenciales lluvias y, que requirieron del apoyo de las distintas autoridades, así como de la población de otras regiones menos afectadas.

“Afortunadamente se recibió una gran cantidad de visitantes nacionales como extranjeros, los cuales, representaron una derrama económica importante que viene aliviar las condiciones de las familias en la Huasteca potosina”.

Puente Bustindui, indicó que se le solicitará a la Secretaría de Turismo que informe sobre los resultados obtenidos del Xantolo 2025, en lo que se refiere al número de visitantes y la derrama económica que representó para la entidad, “pues seguramente se alcanzaron buenos resultados”.

Por último, destacó la importancia de reconocer la coordinación que se tuvo de las distintas autoridades en materia de seguridad pública y protección civil, pues gracias a ello, se tuvo un saldo blanco que habla bien de San Luis Potosí.

