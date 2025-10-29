LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EMPEZARA A FUNCIONAR EN 2026 CON MARCO LEGAL Y PRESUPUESTO: DIP. LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

EL CONGRESO DEL ESTADO ESPERA LA PROPUESTA PRESUPUESTAL PARA AVANZAR EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE

Una vez que se conozca el proyecto presupuestal que deberá enviar la Fiscalía General del Estado, el Poder Legislativo impulsará la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia.

Señaló que la propuesta presupuestaria de la Secretaría de Finanzas ya está lista pero falta la de la Fiscalía, “porque debe de venir lo mayor explicado posible con el presupuesto, ya que la nueva ley contempla cinco unidades especializadas con personal, con peritos, es toda una estructura”.

En cuanto llegue la propuesta se analizará de inmediato en la comisión para tener listo el dictamen que será enviado a la consideración del Pleno, señaló la legisladora y añadió que “es lo único que esperamos para seguir avanzando, ya que hay disposición de todos para atender este tema”.

La diputada Vázquez Hernández señaló que “debe integrarse correctamente la propuesta presupuestaria. Es un presupuesto muy grande que tiene que venir muy bien detallado por todo lo que implica, como la creación de cinco unidades especializadas dentro de lo que es la Fiscalía Especializada”.

“Es la planeación en la que tienes que preverlo para el siguiente año. Tienes que ajustarte a la Ley General de Personas Desaparecidas, donde te maneja que la ley orgánica de la Fiscalía tiene que venir de esa manera. Confiamos en que ya se está trabajando en todo ello”, abundó.

Manifestó que para este año no se logró crear ese ente pero se tiene la seguridad que en el 2026 empezará a funcionar con el marco legal y el presupuesto correspondiente, “nosotros somos de los más interesados. Es un compromiso que nosotros en la bancada del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, lo establecimos como una de nuestras metas a llevar a cabo”.