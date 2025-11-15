LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO MARÍA MANUELA GARCÍA CÁZARES ENTREGÓ EL INFORME ANUAL DE LABORES A LA COMISIÓN PRIMERA DE JUSTICIA: DIP. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

UNA VEZ REVISADO EL DOCUMENTO, SE LLEVARÁ A CABO LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL EN EL PLAZO LEGAL

La Fiscal General del Estado María Manuela García Cázares entregó en tiempo el informe anual de labores ante la presidenta de la Comisión Primera de Justicia diputada María Leticia Vázquez Hernández y el diputado Héctor Serrano Cortés presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), conforme a lo establecido en la ley.

La legisladora informó que el informe anual fue entregado como lo mandata la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en los primeros 15 días del mes de noviembre se estará entregando un informe por escrito, que se les hará llegar a todos los diputados y diputadas.

“A partir de esta fecha tenemos 30 días naturales para la comparecencia de la fiscal, para poderla llamar ante la Legislatura y que nos explique las dudas que surjan respecto a esto; el plazo máximo para que comparezca ante la Legislatura sería el 15 de diciembre, pero puede ser mucho antes, una vez que avancemos en la revisión del documento”.

Adelantó la diputada Vázquez Hernández que “un tema de importancia, que ya lo estamos trabajando, es la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, es algo que está en nuestra cancha, nos corresponde atender el tema, ya estamos en eso, y espero que en este año se avance y se resuelva”.

“Es una parte que va a ayudar a la profesionalización también de la Fiscalía, que tiene que seguir trabajando en la profesionalización, en una mejor atención, una investigación pronta y expedita en cuanto a los conductas delictivas, en la resolución de las carpetas de investigación que se tiene por parte de la Fiscalía”, añadió.

Señaló que todavía no se define si la comparecencia se llevaría a cabo en el salón de Pleno del recinto legislativo, ya que será una decisión que en su momento tomará la Comisión Primera de Justicia, pero habrá libertad de todos los legisladores para preguntar y el formato se definirá en la Junta de Coordinación Política para que haya un orden de las participaciones, pero eso no limita que sea a través de los grupos parlamentarios o que todos los diputados y diputadas puedan participar”.