LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO MARÍA MANUELA GARCÍA CÁZARES COMPARECERÁ ESTE MARTES 02 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO

SERÁ EN EL PLENO ANTE LA COMISIÓN PRIMERA DE JUSTICIA Y PARTICIPARÁN LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

La Fiscal General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares comparecerá este martes 02 de diciembre ante la Comisión Primera de Justicia, con la presencia de los demás integrantes de la LXIV Legislatura, con motivo del informe de actividades del último año, que entregó recientemente, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Héctor Serrano Cortés.

La reunión se llevará a cabo en el salón de Pleno del Congreso del Estado, Jardín Hidalgo número 19, y se tiene prevista la participación de las y los integrantes de todos los grupos y representaciones parlamentarios, con el objetivo de abordar los diversos temas que son del interés de los ciudadanos sobre la procuración de justicia en la entidad.

“Quiero destacar siempre que las credenciales de la Fiscal General del Estado, como una forma de observar su conducta a través de su vida profesional, tiene un reconocimiento y un mérito que no escapa a la vista de las y los potosinos; sin embargo, tendrá que rendir cuentas ante el propio Congreso con la participación de todas las fuerzas políticas”.

El diputado Serrano Cortés dijo que “será la presentación de una comparecencia, de un informe en donde tendrá que dar muestra de los resultados. Estará abierta, por supuesto, al cuestionamiento por parte de los diputados que habrán de participar, uno por cada expresión política, a fin de cubrir los temas que son relevantes”.

El presidente de la JUCOPO añadió que “es importante escuchar lo que tiene que decir, en un tema difícil, como lo es la seguridad pero es parte de lo que mandata la ley; el informe anual fue puesto en conocimiento de las y los señores diputados que han tenido el tiempo necesario para hacer un análisis de los asuntos”.

El pasado 14 de noviembre la Fiscal General del Estado, acompañada de los vice fiscales de diversas áreas, entregó ante la presidenta de la Comisión Primera de Justicia diputada María Leticia Vázquez Hernández, el informe conforme lo establece la ley.