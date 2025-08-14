LA FERIA NACIONAL POTOSINA CONTRIBUYE A GENERAR UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA PARA EL ESTADO

SE HA CONSOLIDADO COMO UNA DE LAS FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS: DIP. DIANA RUELAS GAITÁN

La Feria Nacional Potosina (FENAPO) en su edición 2025, se ha consolidado como una de las más importantes del país, y ha generado una importante derrama económica para el estado, señaló la diputada local Diana Ruelas Gaitán.

Expuso que gracias a la proyección turística que se ha tenido de este evento ferial, se ha registrado la presencia de visitantes extranjeros y nacionales, que forman parte de las expectativas que tiene la autoridad estatal para consolidar a la FENAPO como una de las Ferias más importantes del país.

La legisladora reconoció que el desarrollo de eventos de algunos artistas de talla internacional y nacional que se presentan en el teatro del pueblo de manera gratuita, así como la variada programación cultural, gastronómica y exposición ganadera, han permitido fortalecer el ámbito turístico de San Luis Potosí.

Ruelas Gaitán, dijo que es importante reconocer el esfuerzo de las autoridades estatales por generar un espacio con infraestructura que permita desarrollar grandes eventos y atraer visitantes y una derrama económica para los distintos sectores de servicios locales.

Además dijo que “es muy positivo para San Luis Potosí esta derrama económica, creo que todos sabemos que tenemos una de las mejores ferias del país que permite generar un gran impacto en la economía”.

Consideró que hay confianza que al término de este evento ferial, se tengan resultados favorables en todos sus ámbitos, es decir desde los familiar hasta en términos de seguridad.