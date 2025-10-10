LA FEDERACIÓN DEBE ATENDER URGENTEMENTE EL PROBLEMA DEL DESABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS HOSPITALES Y UNIDADES MÉDICAS DE SLP

EL DESABASTO AFECTA A TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS, INCLUYENDO AL IMSS E ISSSTE: DIP. FRINN¿E AZUARA YARZÁBAL

La diputada Frinné Azuara Yarzabál, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, llamó al Gobierno Federal a que atienda de manera urgente el problema del desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales y unidades médicas de San Luis Potosí.

Resaltó que el desabasto afecta a todas las unidades médicas, incluyendo al IMSS e ISSSTE, que cuentan con los recursos aportados por sus derechohabientes, pero que ante las carencias, no pueden brindar una atención adecuada a su población, y esto se agudiza en la atención que se brinda a población sin seguridad social.

“Ya vimos que existe ahorita, con el Decreto del 5 de agosto, en donde se entregan los seis hospitales de San Luis Potosí al IMSS Régimen Ordinario, pues resulta que hay atención médica para segundo y para mexicanos de tercera; de segunda para los que tienen derechohabiencia, porque les están dando una atención y surten sus medicamentos en una farmacia en el mismo hospital, pero a la población abierta no le están surtiendo sus medicamentos”.

Indicó que el Gobierno Federal tiene que hacer la aportación que le corresponde, a través del Producto Interno Bruto, para destinar el porcentaje que le corresponde al tema de salud, para que se atiendan las necesidades de los mexicanos.

“Ya vimos las manifestaciones hasta del personal médico en México, en Oaxaca, en Puebla, en muchos lugares de la República, porque el propio personal ya no puede trabajar, no puede realizar ningún procedimiento médico, porque no hay insumos, no solo no medicamentos, insumos, cirugías, equipo de rayos X, equipo de soporte para realizar diagnósticos”.