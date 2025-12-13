19.4 C
CONGRESO

LA DIP. SARA ROCHA MEDINA SEÑALÓ SU GRUPO PARLAMENTARIO APOYARÁ LA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL ENVIADA POR EL CEEPAC

By Redacción
59
sábado, diciembre 13, 2025

SE REVISARÁ EL ARTÍCULO TRANSITORIO PARA GARABTIZAR QUE HAYA IGUALDAD EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS

La diputada Sara Rocha Medina se pronunció a favor de que se abra el camino para que una mujer sea gobernadora de San Luis Potosí en el 2027 y aseguró que también es necesario revisar el artículo transitorio de la iniciativa de reforma electoral enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para hacer algunas precisiones.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Poder Legislativo, dijo que “vamos a favor de la propuesta mi compañera Frinné Azuara Yarzábal y yo, no podemos ir en contra de las mujeres, hemos luchado por ellas, pero hay que garantizar la igualdad en el artículo transitorio.

“Siempre he luchado por el tema de las mujeres, por la igualdad, por la equidad, porque tuviéramos más oportunidades las mujeres; el 70-30 que se logró en el 2018, que fue cuando empezamos el camino en el Congreso de la Unión, empezamos la negociación y los acuerdos vía diputados y diputadas cenecistas”.

La legisladora Sara Rocha manifestó que “en ese tiempo eran 90 diputados cenecistas, mujeres y hombres y así fue como inició la obligatoriedad para la inclusión de las mujeres en cargos públicos; después sale el 50-50, y ahora hay muchas mujeres que ya tienen posiciones de gobernadoras, y hay más senadoras”.

Apuntó que, “quienes hoy ocupan un cargo público y político, sobre todo de gobernadoras o incluso en la Presidencia, fue gracias al PRI”.

