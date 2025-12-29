17.7 C
LA DIP. SARA ROCHA MEDINA PRESENTÓ REFORMA A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO

By Redacción
114
lunes, diciembre 29, 2025

ESTABLECE ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS MADRES Y PADRES TRABAJADORES QUE SUFRAN UNA PÉRDIDA GESTACIONAL, PERINATAL O NEONATAL

Para establecer acciones de atención integral para las madres y padres trabajadores que sufran una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, la diputada Sara Rocha Medina propuso una iniciativa reformar y adicionar a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora señala que este tipo de duelo a menudo ha sido invisibilizado social y legalmente, lo que lleva a que muchas personas lo vivan en silencio, sin el apoyo adecuado de las instituciones médicas correspondientes.

Señala que reconocer esta situación es fundamental para brindar contención emocional, apoyo psicológico y espacios para poder sobrellevar la pérdida, por lo cual iniciativas como las licencias y permisos por duelo gestacional, perinatal y neonatal buscan dar legitimidad a este tipo de pérdida, garantizando tiempo para el proceso emocional, y permitiendo a las familias vivir su duelo con dignidad, respeto y acompañamiento profesional otorgado por las instituciones de salud, si así lo requieren.

La iniciativa propone adicionar los artículos 36 TER y 36 Quáter, en el capítulo de Vacaciones, Permisos y Licencias, que en caso de muerte fetal o perinatal, las trabajadoras tendrán derecho al mismo número de meses de descanso posteriores al parto, con goce de sueldo íntegro, para que se les brinde la atención medico psicológica y emocional necesaria.

Además, se establece que se otorgarán a las madres y a los padres trabajadores, una licencia por duelo en razón de muerte fetal o perinatal, de diez días laborales con goce de sueldo, independientemente del tiempo de servicio.

La iniciativa se analiza en las comisiones del Trabajo y Previsión Social; y Salud y Asistencia Social.

