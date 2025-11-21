LA DESIGNACIÓN DE LA LICENCIADA PATRICIA ARADILLAS ARADILLAS COMO CONCEJAL PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE POZOS FUE CON APEGO A LA LEY: DIP. HECTOR SERRANO CORTÉS

HAY CONFUSIÓN EN QUIENES VALORAN EL TEMA COMO SI FUERA UNA ELECCIÓN POPULAR CUANDO SE TRATÓ DE UNA DESIGNACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

El Congreso del Estado actúo con apego a la ley en la designación de la licenciada Patricia Aradillas Aradillas como concejal presidenta del Ayuntamiento de Villa de Pozos y se le dará seguimiento a cualquier inconformidad legal que presenten personas interesadas a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, señaló el diputado Héctor Serrano Cortés.

El presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, expuso que el tema no tiene mayor complicación y pone en evidencia una confusión por parte de quien promueve un amparo, ya que en este caso no hubo elección popular, es una designación, la autoridad no emana de un proceso electoral y “no sé qué derechos políticos deben de protegerse en una condición así”.

Sin embargo, el Congreso del Estado esperará a que el órgano respectivo resuelva aunque “tenemos la certeza de que todo lo que se hizo por parte nuestra fue perfectamente cuidado y fue atendido por los asesores, que son expertos precisamente en esos temas. No hay riesgo de nada, es una confusión que se sigue generando aparentemente entre lo que es un proceso democrático por votación y lo que es por designación”.

Reiteró el diputado Serrano Cortés que “nuestro único interés es que el municipio de Villa de Pozos tenga estabilidad social, que cuente con los servicios necesarios, es algo que platicamos con la hoy presidenta municipal, y nos ha manifestado que también es de su interés, no solamente institucional, sino personal, por el tiempo simple y llanamente que tiene de estar en esa zona como vecina; confío plenamente en su capacidad y se va a notar un cambio a favor de esa zona que sin duda requiere de tener mucha estabilidad social”.

Sobre la invitación al rector de la UASLP Alejandro Zermeño a una reunión de trabajo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que el próximo lunes se definirá la fecha del encuentro, donde podrá explicar cuál fue el error que, desde su consideración, cometieron los diputados en la definición del Presupuesto 2025 para evitar repetirlo en 2026.

“La intención es que no haya errores que tengan una repercusión que pueda reflejarse en la educación de los universitarios, y que también algunos diputados que tienen sus propias dudas respecto a la universidad, en esa conversación, que sea una amable, sin mayor complicación, se pueda tener información de uno u otro lado; si el señor rector no atiende una invitación cordial, amable, con el único objetivo de perfeccionar lo que él mismo dijo o calificó de error, eso ya quedaría obviamente al escrutinio de las y los potosinos como una falta de voluntad para tener un diálogo amable”, añadió.