LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA NO DEBE SER PRETEXTO PARA OCULTAR HECHOS TAN GRAVES COMO UNA PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL

LA UASLP DEBE INFORMAR PUNTUALMENTE SOBRE LOS HECHOS Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, señaló que “la autonomía nunca se debe de utilizar como un pretexto para tratar de cubrir situaciones tan denostable como es un hecho de un presunto abuso sexual, es un acto reprobable y, es responsabilidad por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y no la van a poder evadir”.

“Lamentablemente la autonomía siempre la quieren ejercer cuando es conveniente, hoy es necesario que den la cara y se presenten diciendo exactamente lo que sucedió; dice la frase muy clara, el que calla otorga”, puntualizó.

Estos hechos tan graves deben investigarse y castigar con todo el rigor de la ley, y para cualquier autoridad universitaria que pretenda encubrir u acto tan grave, también la propia legislación establece sanciones.

“Yo me asumiría a la responsabilidad personal, moral y legal que pudiera asumir, tanto el Rector de la Universidad, como de cualquier funcionario involucrado, para tomen una decisión para que la investigaciones de las autoridades fluyan y lleguen hasta sus últimas consecuencias”, apuntó.

Consideró que “para evitar las especulaciones las autoridades universitarias deben informar puntualmente que sucedió, porque en redes mencionan que se ha tratado de minimizar y ocultar los hechos”.