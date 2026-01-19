INVERSIONES MILLONARIAS DE LAS EMPRESAS GENERAL MOTORS Y PILGRIM’S EN MÉXICO Y SLP, REFLEJO DE LA CONFIANZA QUE EXISTE: DIP. CÉSAR ARTURO LARA

EN EL ESTADO POTOSINO HAY CONDICIONES PARA QUE EMPRESAS DE ESTA MAGNITUD REFUERCEN SU CRECIMIENTO

El secretario de la comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, diputado César Arturo Lara Rocha, señaló que las inversiones de las empresas General Motors y Pilgrimi’s en el país, tendrán un impacto positivo en San Luis Potosí para consolidar su crecimiento económico.

Los más de 2,300 millones de dólares que invertirán en conjunto en México, según anunciaron recientemente, genera un entusiasmo en los sectores productivos locales, en la clase trabajadora y apuntalan el trabajo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

“Estas decisiones de alto nivel responden a la confianza que existe en el país gracias al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no ha dejado de crear las condiciones propicias para que vengan nuevas inversiones y las que ya se encuentran en el país, se fortalezcan”.

El diputado Lara Rocha dijo que en la parte local, la seguridad, la estabilidad laboral, la gobernabilidad y la inversión en vías de comunicación, son factores fundamentales para que haya confianza y esas inversiones globales, lleguen también a las plantas que tienen en San Luis Potosí.

“No es ninguna casualidad que haya estos anuncios, el gobernador Gallardo Cardona ha logrado que San Luis sea un ejemplo de desarrollo, tenemos vías para una comunicación con otros estados del país y con Estados Unidos, hay otras que ya fueron anunciadas y que pronto serás una realidad”.

Dijo que todo esto permitirá que México llegue a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en condiciones de mayor confianza y seguridad, lo que también va a permitir que San Luis se siga consolidando como un polo de desarrollo de gran relevancia en México.