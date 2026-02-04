INTEGRANTES DE LA JUCOPO SE REUNIRÁN CON CONSEJEROS DEL CEEPAC PARA ACORDAR REALIZACIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

NADIE MEJOR QUE EL RESPONSABLE DE LLEVAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y A BUEN PUERTO A LA DEMOCRACIA, PARA QUE HAGA ESTE TIPO DE TRABAJO

Las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, se reunirán el jueves 5 de febrero con las y los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para analizar el tema de las consultas que realizarán en conjunto y cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la JUCOPO diputado Héctor Serrano Cortés, expuso que el Poder Legislativo puede facultar a algunos órganos para realizar estas consultas y nadie mejor que el responsable de llevar los procesos electorales y a buen puerto a la democracia, para que haga este tipo de trabajo y ese será el planteamiento que se hará.

“Entendemos que se requeriría de algún presupuesto para que las puedan realizar y nosotros lo queremos hacer para evitar costos elevados; no hay que olvidar que ya se hizo una consulta, donde se erogaron ocho millones de pesos y al final de cuentas, fue descalificada, no gustó, y hay que volver a hacerla”, dijo.

El legislador Héctor Serrano manifestó que el CEEPAC garantiza precisamente la equidad y el equilibrio que debe de existir, y puede realizar una consulta que garantice la inclusión y participación de todos los sectores, y que dé un resultado que concluya con este ordenamiento judicial, que ha tenido en este brete durante algunos años al Poder Legislativo.

El objetivo de que las consultas las realice el CEEPAC es reducir los costos y darle todo el concepto legal necesario para que la propia consulta sea totalmente válida y no se regrese para que traten de invalidarla; es el tema principal a tratar en la reunión que se llevará a cabo con las y los integrantes del órgano electoral.

Puntualizó el presidente de la JUCOPO que “hay algunos otros temas que hemos resuelto, que tienen que ver con una posición totalmente apegada a la legalidad, vamos a hacer lo propio, promoviendo cualquier acción que a nuestro juicio esté apegada al derecho y que corresponde se atienda de esa forma”.