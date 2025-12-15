INTEGRANTES DE LA JUCOPO ASEGURAN QUE EL PODER LEGISLATIVO ACTÚO CON RESPONSABILIDAD EN EL CASO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DE POZOS

SE DARÁ SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS NUEVOS CONCEJALES QUE ASUMIRÁN FUNCIONES

Las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, afirmaron que la remoción de los integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, es una muestra de que el Poder Legislativo actúa con la responsabilidad que le corresponde, sujetando sus acciones con la probidad necesaria que cada servidor público debe de acreditar.

En conferencia de prensa, los diputados Héctor Serrano Cortés (PVEM), Rubén Guajardo Barrera (PAN), José Roberto García Castillo (Morena), Ma. Sara Rocha Medina (PRI), María Leticia Vázquez Hernández (PT), Marco Antonio Gama Basarte (MC) y Crisógono Pérez López (PNA), afirmaron que no hay un enjuiciamiento sino una actitud que va a preferencial en cada momento, que la conducta de los servidores públicos, sobre todo cuando tiene una relación directa con el Congreso, sea acorde a la probidad que motivó a los legisladores a hacer los nombramientos respectivos en su momento.

“Este tipo de ejercicios, donde procuramos en todo momento los equilibrios, es algo que vamos a seguir buscando en el Congreso”, expuso.

El diputado Serrano Cortés añadió que “realizamos las propuestas de cada uno de los integrantes del Concejo Municipal con el único ánimo de que realicen un trabajo probo en el municipio y que sepan que, cualquiera que tenga una conducta inapropiada, va a haber una consecuencia similar a lo que vimos ahora”.

Insistió en que “actuamos en consecuencia y con base en nuestra responsabilidad, incluida una responsabilidad moral, además de la que jurídicamente nos faculta la propia ley. Por ello, la forma en relacionarnos tiene que ver mucho con esa objetividad. Sin embargo, si al final de cuentas además abona una buena relación, eso es extraordinario en cada función pública”.