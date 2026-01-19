INSTALAN CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DE LA ZONA ALTIPLANO EN SAN LUIS POTOSÍ: DIP. MARÍA ARANZAZÚ PUENTE BUSTINDUI

LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA TURÍSTICA, ASÍ COMO UNA RELACIÓN SÓLIDA CON LA FEDERACIÓN, PERMITIRÁ IMPULSAR PROYECTOS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN AL SECTOR TURÍSTICO EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO

La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo de la LXIV Legislatura, diputada María Aranzazú Puente Bustindui, informó que se llevó a cabo la instalación y toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo de Turismo de la Zona Altiplano, evento realizado en el municipio de Venado.

La legisladora señaló que se trabajará coordinadamente con los integrantes del Consejo para la conformación de una agenda conjunta enfocada en fortalecer y potencializar el turismo en la zona Altiplano.

Asimismo, informó que próximamente se realizará la instalación del Consejo Consultivo de Turismo de la Zona Media, con el objetivo de coordinar acciones entre las instituciones públicas y los prestadores de servicios para fortalecer la infraestructura turística de la región.

Finalmente, la legisladora reconoció que existe una buena coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia turística, así como una relación sólida con la Federación, lo que permitirá impulsar proyectos y acciones que beneficien al sector turístico en las distintas regiones del estado de San Luis Potosí.