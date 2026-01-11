INICIATIVA BUSCA ESTABLECER IMPRESCRIPTIBILIDAD DE TODOS LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD.

CON ELLO, SE BUSCA ASEGURAR LA TUTELA EFECTIVA DE SUS DERECHOS Y LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES: DIP. LETICIA VÁZQUEZ.

La diputada María Leticia Vázquez Hernández, propuso una iniciativa de reforma al artículo 110, del Código Penal del Estado del Estado de San Luis Potosí, enfocada a establecer la imprescriptibilidad de todos los delitos cometidos contra menores de edad.

Con esta reforma, se busca establecer claramente en el artículo 110 del Código Penal del Estado, en relación a los efectos de prescripción de delitos, que no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en todos los delitos cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años edad.

La legisladora señala que el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y su normativa homologa local en el artículo 95 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, establecen que no podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, con la modificación propuesta al artículo 110, del Código Penal del Estado del Estado de San Luis Potosí, establece los efectos de la prescripción penal, aplicable a todos los procedimientos penales cuando las víctimas pertenezcan a este grupo vulnerable, como una norma procedimental aplicable a todos los procedimientos jurisdiccionales, incluidos los penales, sin limitarse a la materia civil o administrativa, para evitar interpretaciones restrictivas,

Lo anterior armoniza con el principio de progresividad de los derechos humanos, reflejado en la reforma propuesta que incorpora la imprescriptibilidad de todos los delitos cometidos contra menores de edad cuando los afecte, asegurando la tutela efectiva de sus derechos y la sanción de los responsables, conforme a los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y del interés superior de la niñez.

Señala que más delitos contra personas de 0 a 17 años se han reportado de enero a febrero de 2025 que durante los mismos meses de 2024, de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, siendo los delitos de corrupción de menores, extorsión, feminicidios, homicidio y lesiones, los cinco más recurrentes.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.