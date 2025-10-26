IMPULSA DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA PROPUESTA PARA QUE EL MUNICIPIO DE VENADO SEA CATALOGADO COMO PUEBLO MÁGICO

REÚNE TODOS LOS REQUISITOS PARA TENER ESA CATEGORÍA POR SUS PARAJES, SITIOS CULTURALES Y APORTACIÓN TURÍSTICA A LA ENTIDAD

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira impulsa una propuesta para que el ayuntamiento de Venado sea considerado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo Federal a partir del próximo año, junto con el ayuntamiento y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

Junto con la secretaria de Turismo local Yolanda Cepeda Echavarría y el presidente municipal José Reyes Martínez, llevó a cabo un recorrido por los principales atractivos turísticos de la localidad y otros sitios de interés cultural y comercial.

“Es un municipio que tiene espacios que se pueden explotar al máximo como atractivos turísticos, es el oasis del altiplano, y me da mucho gusto que por instrucciones del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaria haya tenido a bien acompañar el recorrido”.

La diputada Sánchez de Lira señaló que “las características con las que cuenta el municipio permiten buscar la posibilidad de que el próximo año se pueda convertir en un pueblo mágico, uno más del potosino”.

“Tenemos mucha confianza en que se puede lograr, la secretaria se fue muy contenta del recorrido, es un municipio rico en muchas cuestiones, en gastronomía, en parajes, cuenta con todos los requisitos para poder tener esa denominación”.

Señaló que “haremos todo lo necesario desde el Congreso del Estado para que se llegue a un municipio con mayor desarrollo también; la etiqueta de Pueblo Mágico es una atracción más, a los turistas puede llamarles la atención ese hecho”.

“Hay posibilidad de que llegue un recurso adicional, para el mantenimiento, para la mejora e implica también mucha voluntad de parte del presidente municipal, porque hay una aportación que tiene que estar haciendo para para cumplir con ciertos requisitos”, señaló.