IMPORTANTE TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL EN COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA HA DADO RESULTADOS PARA DISMINUCIÓN DE DELITOS, INICIANDO POR LA ATENCIÓN A LAS CAUSAS: DIP. CUAUHTLI BADILLO

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, señaló que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto han ido a la baja, tanto a nivel federal como estatal.

Destacó el importante trabajo que en esta materia han tenido las autoridades federales y estatales, gracias a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, iniciando con la atención a las causas.

“Aquí hay que dejar muy clara la actividad, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, porque es un eje de los fundamentales. Atención a las causas, han hecho un sinfín de visitas domiciliarias, han realizado comités de paz, han hecho jornadas de desarme, y yo creo que ese eje ha sido uno de los más importantes”.

Además, reconoció la coordinación efectiva entre la Federación y el Gobierno del Estado en Materia de Seguridad, para el desarrollo de acciones conjuntas en el tema de seguridad pública.

“Y otro de los ejes fundamentales, es el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia ahora con presupuestos de distintas áreas, pues se ha podido lograr clarificar y potencializar este eje, y el fortalecimiento de las policías municipales, policías estatales, sin duda, aquí en San Luis, se está llevando a cabo”.

Señaló que gracias a estas acciones, temas como feminicidios y robo a transportistas ha tenido una reducción de incidencias considerable, “y esta estrategia de ir deteniendo a los generadores de violencia ha dado resultados favorables, y también de que los delitos de alto impacto vengan a la baja. En San Luis Potosí, el homicidio doloso está por debajo del uno por ciento. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. La estrategia nacional de seguridad está dando un resultado favorable, la coordinación se está llevando a cabo”.

Señaló que para este año, se deberá dar seguimiento al combate a la extorsión, donde se realizaron reformas federales y locales para atender este delito, y trabajar conjuntamente entre Gobierno Federal y Estatal.