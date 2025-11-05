IMPORTANTE LA VINCULACIÓN DE ESFUERZOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DELITO, Y SEGURIDAD PÚBLICA CON EL GOBIERNO FEDERAL: DIP. CUAUHTLI BADILLO

SOSTIENE REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE POLÍTICA CRIMINAL, VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL, MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

Con el objetivo de sumar esfuerzos en materia de prevención y atención del delito, y fortalecimiento institucional, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado sostuvo una reunión de trabajo con el Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León.

En la reunión, se acordó fortalecer la vinculación con el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal para impulsar acciones e iniciativas legales, que permitan fortalecer los esquemas de prevención de delitos y seguridad pública, que sean de beneficio para la sociedad potosina.

El legislador recordó que es importante mantener una coordinación efectiva con las instancias del Gobierno Federal en materia de seguridad, para fortalecer la política pública estatal en materias preventivas y de atención de delitos, además de las que tienen que ver con la protección civil.

Añadió que se coincidió en la importancia de mantener una coordinación constante para impulsar acciones que contribuyan al bienestar y la seguridad de las y los potosinos, y avanzar en políticas públicas que promuevan la justicia, la paz social y el fortalecimiento del tejido social en San Luis Potosí.