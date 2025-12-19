IMPORTANTE AVANCE, LA APROBACION DEL DERECHO HUMANO AL CUIDADO: DIP. JOSÉ ROBERTO GARCIA CASTILLO.

El diputado José Roberto García Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, calificó como un avance fundamental la aprobación del Decreto que adiciona el artículo 12 BIS a la Constitución Política del Estado, con el objetivo de reconocer el derecho humano al cuidado, así como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

Durante su intervención, el legislador, quien fue promovente de una de las iniciativas, subrayó que esta propuesta nace de una realidad que viven millones de familias, donde el cuidado sostiene la vida, la economía y el tejido social, pero que históricamente ha sido invisibilizado, no reconocido y asumido de manera desigual.

“Hoy damos un paso firme para saldar una deuda histórica y colocar el cuidado en el centro de la agenda pública”.

García Castillo destacó que el dictamen se encuentra plenamente alineado con la política nacional de bienestar que impulsa la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado con claridad que el cuidado debe dejar de ser una carga privada para convertirse en una responsabilidad pública del Estado.

En ese sentido, enfatizó que reconocer el cuidado como un derecho humano es un acto de justicia social e igualdad sustantiva.

El diputado explicó que elevar este derecho a rango constitucional implica avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, donde el bienestar no se mida únicamente en indicadores económicos, sino en la calidad de vida de las personas, particularmente de quienes cuidan a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia.

“Desde el Grupo Parlamentario de Morena tenemos la convicción de que el cuidado no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano y una obligación ineludible del Estado. Con esta reforma, San Luis Potosí se coloca en sintonía con la transformación nacional y con los estándares más avanzados en materia de derechos sociales”, puntualizó.

Finalmente, el legislador consideró que se están sentando las bases de un Estado más justo, más humano y más solidario, donde el cuidado sea reconocido, protegido y garantizado constitucionalmente.