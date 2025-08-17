HABRÁ CLARIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LAS PENSIONES DE POLICÍAS MUNICIPALES: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL

NO SERÁ NECESARIO INCREMENTAR IMPUESTOS PORQUE LOS RECURSOS SON DE FONDOS YA ESTABLECIDOS

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Carlos Arreola Mallol expuso que el fondo de pensiones para policías municipales no requerirá de aumento a los impuestos sino de mecanismos que ya existen y tienen que ver con recursos federales.

Hay que ver municipio por municipio, la realidad es que son muy pocos los municipios que realmente tienen policía municipal a la cual darle una pensión; los municipios más grandes son los que tienen policías y algunos tienen convenios con la Secretaría de Seguridad Estatal.

Todos los Ayuntamientos reciben presupuesto de la Federación en materia de seguridad pública, todos, cada año puntualmente. Cómo se invierte es lo más importante, y para eso se diseñan los presupuestos un año antes, se aprueban en el Congreso del Estado, y en el siguiente presupuesto los Ayuntamientos tienen que considerar los que tienen policías municipales y los que no, tener una policía municipal profesionalizada, con prestaciones, con un salario digno, que le garantice a los ciudadanos de ese municipio seguridad pública.

El legislador añadió que la esencia de la iniciativa del Gobernador del Estado aprobada en la Comisión, es que se dignifique la Policía Municipal, fortalecerla, y eso es loable, se va a fondear con recursos federales, como todo en México, y los municipios tendrán simplemente que llevar una contabilidad y un diseño presupuestal que le permita iniciar un fondo de pensiones.

Esto tiene que ser vigilado por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Finanzas, hacer los dictámenes necesarios y darle viabilidad financiera. Los policías municipales no tienen esas prestaciones. La idea es que tengan ese derecho, pero no se ha visto cristalizado.

El diputado Arreola Mallol expuso que “los Ayuntamientos reciben fondos federales en materia particularmente de seguridad pública, y se trata de que el alcalde o la el presidente municipal no le lleguen esos fondos y de inmediato se compre una camioneta blindada para pasear, sino que le dé prioridad a los de abajo, a los policías municipales”.