GOBIERNO ESTATAL DEBERÁ VIGILAR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS TRAS AJUSTE A LAS TARIFAS: DIP. JACQUELINN JÁUREGUI MENDOZA

Tras la aprobación del ajuste a las tarifas del transporte urbano, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberá verificar de manera permanente el cumplimiento en la mejora del servicio y la renovación de unidades obsoletas, señaló la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.

La legisladora, que preside la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, reconoció que los ajustes tarifarios suelen realizarse de manera periódica para equilibrar los efectos de la inflación; sin embargo, subrayó que cualquier incremento debe verse reflejado directamente en un mejor servicio para los usuarios.

Jáuregui Mendoza llamó a generar un voto de confianza hacia los concesionarios, siempre y cuando cumplan los compromisos asumidos, entre ellos la mejora en el trato a los usuarios, la prestación de un servicio digno, mayor seguridad dentro de las unidades y la modernización del parque vehicular. Destacó como un avance la reciente rehabilitación de unidades y la incorporación de nuevos camiones al servicio.

Resaltó que es necesario que la SCT mantenga operativos de vigilancia permanentes, para garantizar que los acuerdos se cumplan y que la ciudadanía tenga un transporte seguro y eficiente, al ser un servicio básico para la población potosina.

En cuanto a las rutas, la diputada señaló que se analiza la posibilidad de restablecer algunas que han sido solicitadas por los usuarios ante el crecimiento de la ciudad, aunque reconoció que en este tema también intervienen factores municipales, como la infraestructura vial.

Aseguró la diputada Jáuregui Mendoza que se trabaja de manera coordinada para mejorar la cobertura del transporte urbano en beneficio de la ciudadanía.