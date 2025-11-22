FUE FORMALIZADA LA INVITACIÓN AL RECTOR DE LA UASLP PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO LA PRÓXIMA SEMANA: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

DIPUTADOS RECIBEN CON BENEPLÁCITO DISPOSICIÓN A UN ENCUENTRO QUE DEBERÁ SER EN LAS INSTALACIONES DEL PODER LEGISLATIVO POR TRATARSE DE ASUNTOS INSTITUCIONALES

La Comisión de Hacienda del Estado formalizó este viernes la invitación respetuosa al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Alejandro Zermeño Guerra, para que acuda a una reunión de trabajo la próxima semana en las instalaciones del Poder Legislativo, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado Héctor Serrano Cortés.

Afirmó que “reconocemos la voluntad del señor rector de reunirse con las y los diputados y le recordamos que el Congreso del Estado es un poder, y como consecuencia de ello, tenemos un protocolo y procedimientos para que las reuniones se den y tengan un efecto verdaderamente jurídico”.

“No se puede hablar de presupuesto, no se puede hablar de los temas que de manera institucional son preocupación de las y los potosinos, en las instalaciones universitarias sino en la casa del pueblo que es el Congreso del Estado; escuché que el rector está dispuesto, me quedo con esa disposición, y ha sido formalizada la invitación a que se reúna con la comisión responsable de revisar el presupuesto, con los protocolos y las formalidades que requieren toda reunión institucional en el Congreso”, dijo.

El diputado Serrano Cortés manifestó que “le recuerdo al señor rector que las instituciones tienen una vida pública y una vida protocolaria. Queda la formalidad de la invitación para que el próximo jueves nos acompañe, ya acreditó su disposición al diálogo, por el bien simplemente de las y los universitarios en primera instancia. Y, por supuesto, como consecuencia de ello, el fortalecimiento de la propia institución”.

Sobre los señalamientos que acusan presuntos errores legislativos en la aprobación del presupuesto 2025 que afectaron a la UASLP, el legislador Serrano Cortés señaló que “es un proyecto que se da después de la determinación presupuestal, pero se dice que fue un error del Congreso, y adivinos no somos, necesitamos tener conocimiento pleno de cuáles son las rutas que buscan los diferentes actores de la vida pública del estado, para poderlo direccionar en cordialidad y en armonía”.

“Por eso, la invitación de manera muy respetuosa al rector, para que ahí veamos si tiene algo que debamos de enterarnos respecto a la Federación, si hay una proyección de eso y pareciera que el temor a reunirse con nosotros es porque alguien cuestione la transparencia de los recursos públicos, me parece totalmente fuera de contexto, son recursos públicos y la Corte lo que ha dicho es que forma parte del Estado mexicano, pues ya decidirá el señor rector si nos acompaña de forma respetuosa, institucional, entendiendo que la intención que tenemos es lo que él ha venido pidiendo: tener una reunión formal que nos permita conocer a fondo las necesidades”.

El legislador Héctor Serrano Cortés añadió que “evidentemente hay una necesidad de conocer y transparentar y eso no es una agresión, por ello, me quedo con la satisfacción de saber que hay toda la disposición del señor rector a quien ya le tomamos la palabra y vamos a fortalecer nuestra reunión para que tenga el curso que debe tener para una proyección presupuestal”.

La propuesta es que la reunión fuera totalmente pública, como deben de ser las reuniones de la comisión con la presencia de todos los medios y “empezamos a sanear temas, evitamos los dimes y diretes y lo que deba de decirse se dirá en la propia reunión”.