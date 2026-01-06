16.3 C
San Luis Potosí
CONGRESO

FUE APROBADA MODIFICACIÓN A LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

By Redacción
lunes, enero 5, 2026

SE GARANTIZARÁ QUE EN LOS APOYOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA ENTIDAD, SE OBSERVE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DIP. SARA ROCHA MEDINA

A fin de garantizar que en los apoyos a las micros, pequeñas y medianas empresas en la entidad se observe en todo momento la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el Congreso del Estado aprobó la modificación a la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, busca encaminar y acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, favoreciendo en todo momento el desarrollo y la promoción económica de las mujeres en nuestro Estado.

Esto, a través de los apoyos, incentivos, programas y políticas públicas diseñadas a fomentar su desarrollo en la vida económica y empresarial, que permita el empoderamiento como parte del disfrute de sus derechos humanos en plenitud.

Con ello, se permitirá que exista equidad en las oportunidades tanto para hombres como para mujeres, que signifique una igualdad en el acceso a recursos, y garantice su pleno desarrollo social y económico para lograr una igualdad sustantiva.

Lo anterior resulta fundamental, puesto que la adopción de medidas afirmativas, permite que, quienes han sido excluidos del acceso a derechos y del goce y disfrute de oportunidades, puedan acceder a ellos. De manera que habrán de aplicarse medidas que les otorguen un trato preferencial hasta que se lograr el pleno goce y disfrute de todos sus derechos.

