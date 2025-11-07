ESTÁ ABIERTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN A RECIBIR PROPUESTAS, SUGERENCIAS O INQUIETUDES DE DUEÑOS DE COMUNICACIÓN, COMUNICADORES Y PERSONAS INTERESADAS, SOBRE INICIATIVA PARA TIPIFICAR DELITOS COMETIDOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

REITERÓ SU COMPROMISO Y RESPETO ABSOLUTO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN FAVOR DE LA INFORMACIÓN SERIA Y VERAZ: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, está abierta a recibir propuestas, sugerencias e inquietudes sobre la iniciativa que busca tipificar los delitos de difusión dolosa, de desinformación y manipulación institucional mediante inteligencia artificial, informó el presidente y proponente diputado Héctor Serrano Cortés.

Afirmó que, desde que presentó la iniciativa, hizo un llamado “a los dueños de medios, a los propios comunicadores y todo aquél interesado, a que la revisen, y presenten sus comentarios ante la Comisión de Gobernación para que se atiendan en el propio debate que tendremos al interior”.

Recordó que en ningún momento se consideró la posibilidad de sacar la iniciativa sin debate “porque no pretendemos ningún acto de imposición, y queremos que la sociedad sepa que lo que estamos haciendo es buscar que toda la información que se genera por medios muy serios y reconocidos en nuestro estado, sea una información veraz, una información auténtica, y que no genere a través de la mentira y la desinformación, y pueda generar caos entre la población”.

El diputado Serrano Cortés añadió que “lo que buscamos a través de esta iniciativa es tipificar el que difunda información de forma falsa, que genere condiciones totalmente irreales, porque hay quienes lo hacen de una manera tratando de generar crisis en la propia sociedad, como ocurrió con un video alterado que hicieron viral con argumentos que no son reales para generar en la población incertidumbre”.

Reiteró que está a favor absolutamente de la libertad de expresión, “es una de las libertades más sublimes que pueden existir. Tenemos que acondicionarnos como sociedad a los nuevos tiempos y buscar los equilibrios que eviten que una persona, que además normalmente no asume su responsabilidad, haga difusión de material, ya sea a través de videos o de simulación de los mismos, colocando el rostro de alguien, colocando la voz de alguien con un argumento que es totalmente irreal y falso”.

“Hoy observo una cantidad de desinformación que toda versa en que ‘posiblemente se atente contra la libertad de expresión’, pero hemos revisado incluso las normas internacionales para evitar precisamente que la propia ley que se está proponiendo pudiera de alguna forma trastocar la libertad de expresión. Y, por supuesto, estaremos atentos, por si alguien pretende presentar una controversia constitucional al respecto”, finalizó.