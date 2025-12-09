ES TIEMPO DE MUJERES Y SE DEBE GARANTIZAR CON HECHOS EL RESPALDO A ESA REALIDAD: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

TAMBIÉN SE DEBE INCLUIR LA PARTICIPARCIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA PÚBLICA

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado diputado Héctor Serrano Cortés, señaló que es tiempo de mujeres y seguramente la iniciativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado, tendrá el respaldo de sectores.

“Por supuesto que hay respeto a todos los partidos, pero también a las mujeres; quisiera ver que alguien se suba a decir que no está a favor de que se mejoren las condiciones que favorezcan a las mujeres. La paridad o la efectividad se tiene que dar a través de la realidad que se da en que el hombre y la mujer tengan la igualdad sustentable”, dijo.

El también presidente de la Comisión de Gobernación expuso que “si las mujeres quieren ser candidatas a la gubernatura, pues seguimos como está el ordenamiento y las condiciones, pero si quieren ser realmente gobernadoras, hay que hacer un ajuste legal para que no simulemos, esa es la realidad”.

Y no solamente se debe abordar el tema de las mujeres sino también de los jóvenes, hay que darles el paso a ellos, “en el Congreso del Estado hay compañeros muy jóvenes y son ellos los que traen el impulso. Pero todos los partidos políticos dicen pagar cuotas de género o jóvenes. Si lo que se quiere es que los partidos sigan pagando cuotas de género donde no hay posibilidades solamente para cumplir la ley, nos quedamos así como estamos, pero si lo que realmente se quiere es que efectivamente las mujeres gobiernen en igualdad, sí hay que revisar”.

El diputado Héctor Serrano manifestó que “es inevitable que alguien quiera aprovecharse de los avances democráticos en el tema, pero siempre tendrán el escrutinio público, la crítica, se ha ido perdiendo esa parte del matiz ideológico y la ideología no solamente habla de una forma de estilo de gobierno. La ideología es tu conducta personal también”.

Cualquier situación adversa que se pudiera presentar o que haya quienes aprovechen el tema para sacar provecho de cualquier manera, “no nos puede inhibir para pensar que el grueso de la sociedad, aún conserva estos códigos que permiten hacer cosas que no debes de hacer”, puntualizó el legislador Héctor Serrano Cortés.