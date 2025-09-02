ES POSITIVO EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: HAY ESTABILIDAD ECONÓMICA

HA GENERADO UNA PERCEPCIÓN FAVORABLE EN LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

El diputado César Arturo Lara Rocha, calificó de positivo el primer año del Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ha logrado conducir al país con madurez y firmeza ante las adversidades que se han presentado.

Aseveró que, “yo califico el trabajo de la presidenta Sheinbaum en su primer año de gobierno como positivo, pues creo que las encuestas no mienten, y cuando a la ciudadanía se le pregunta sobre su desempeño en estos primeros meses de su sexenio, la respuesta ha sido favorable, porque ha sido una Presidenta congruente con el decir y el hacer”.

El legislador Lara Rocha, consideró que la Presidenta de México ha sido muy mesurada, pues ha enfrentado pruebas complicadas con el presiente de los Estado Unidos, Donald Trump, “quien a pesar de que pareciera que sale con algunas ocurrencias, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comportado de manera mesurada y prudente, lo que ha generado confianza en el país y en la mayoría de las y los mexicanos”.

Puntualizó que el trabajo que ha desarrollado la Presidenta durante su primer año del sexenio, ha generado una percepción favorable en la mayoría de la población, pues la conducción responsable del país ha permitido mantener una estabilidad económica que se ve reflejada en evitar movimientos en el precio del dólar. “Hay cierto nivel de estabilidad, además de la llegada de nuevas inversiones en el país”.

De igual forma, el diputado César Arturo Lara Rocha, consideró que las políticas públicas de apoyo al Gobierno de San Luis Potosí, también han dado buenos resultados, pues la coordinación con el gobernador Ricardo Gallardo, han permitido la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de programas sociales.

Destacó en lo particular, el esfuerzo y trabajo que viene desarrollando el Gobernador, Ricardo Gallardo, quien gracias a la estabilidad económica del país, le permitirá atraer nuevas inversiones a través de una nueva misión comercial por Japón.