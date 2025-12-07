ES POSITIVA LA REFORMA PARA IMPLEMENTAR LA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS SEMANALES: DIP. ROBERTO GARCÍA CASTILLO

ES UNA REFORMA SOCIALMENTE CONSENSUADA, TÉCNICA Y RESPONSABLE, QUE PONE AL TRABAJADOR AL CENTRO DE LA VIDA PÚBLICA DEL PAÍS.

El diputado Roberto García Castillo calificó como positiva la reforma federal para implementar la jornada laboral de 40 horas semanales, ya que se trata de una de las transformaciones laborales más importantes de los últimos años, beneficiando a miles de familias potosinas.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría del Trabajo, esta reforma fue construida mediante más de 40 mesas de trabajo y la participación de 2 mil personas de sectores empresariales, sindicales, académicos y sociales.

“Es una reforma socialmente consensuada, técnica y responsable, que pone al trabajador al centro de la vida pública del país”, señaló el legislador.

Subrayó que la propuesta no reduce salarios ni prestaciones, protege a jóvenes al prohibir horas extras para menores y establece una implementación gradual que iniciará en 2027, hasta alcanzar la jornada de 40 horas en 2030.

“No se pone en riesgo la economía, al contrario, se fortalece la productividad y se dignifica el esfuerzo de quienes sostienen la producción local y nacional”.

Señaló que la Organización Internacional del Trabajo establece que la reducción de la jornada trae beneficios como menor fatiga, menos accidentes laborales, mejor salud y mayor equilibrio entre la vida familiar y laboral.

Asimismo, destacó que los sectores con mayor beneficio serán la industria manufacturera, comercio, transporte, servicios de alimentos y hospedaje, rubros con alta presencia laboral en San Luis Potosí.