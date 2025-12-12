ES FUNDAMENTAL QUE AUTORIDADES MUNICIPALES SE CAPACITEN PARA LA ENTREGA DE SUS CUENTAS PÚBLICAS 2025: DIP. SARA ROCHA MEDINA

EL LLAMADO DEL PODER LEGISLATIVO ES QUE UTILICEN LOS RECURSOS EL PRÓXIMO AÑO EN ASUNTOS PRIORITARIOS

La capacitación a las y los presidentes municipales de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí y a sus tesoreros, es fundamental para que entreguen cuentas claras, transparentes y apegadas a la legalidad, dijo la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

Al acudir a la inauguración del curso que impartió el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a las autoridades municipales sobre cómo presentar su Cuenta Pública 2025 a más tardar en febrero de 2026, la legisladora dijo que es un esfuerzo muy importante para que las autoridades municipales aclaren dudas y cumplan sin ningún tipo de pretexto.

Señaló que hay casos de quienes no conocen todavía los procedimientos o incluso donde entregar físicamente el documento o las fechas para ello, de tal suerte que este tipo de eventos son fundamentales para que exista una retroalimentación, y a tiempo se pueda subsanar todo lo necesario.

“Esto provoca que exista más capacidad de entrega, obviamente, que sea en tiempo y forma, y sobre todo, hay autoridades municipales que tienen muchas dudas de temas importantes, que a veces nada más es integrar el expediente, resolver algún detalle, y esta capacitación va a servir para ello”.

La diputada Rocha Medina añadió que “en las cuentas 2024 muchas observaciones tienen que ver con desconocimiento en procesos, falta de documentos, y ahora reducirían de manera importante el monto, serían más eficientes, estarían más conectados, incluso, con cómo deben de presentarlo”.

Dijo la legisladora Sara Rocha que “la capacitación es muy importante para el bien de los municipios y, obviamente, para bien del IFSE, que al final del día es quien revisa y si todos los procedimientos y los formatos se cumplen, el trabajo será más completo para todos”.

“El llamado desde el Congreso del Estado es que sean transparentes, que vayan los recursos a donde tengan que llegar y donde se beneficien más personas de cada municipio. Y lo más importante, que sean los recursos gastados en bien de la población”, puntualizó.