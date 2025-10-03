EN COMISIONES SE APROBÓ LA INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DEL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS DEL ESTADO: DIP. LUIS EMILIO ROSAS MONTIEL

EL OBJETIVO ES PROFESIONALIZAR, MODERNIZAR Y FORTALECER LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS INMOBILIARIOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA Y DEL SECTOR INMOBILIARIO

En reunión de trabajo la Comisiones de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, se aprobó la iniciativa para reformar la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo evitar que se causen perjuicios a la ciudadanía y a desarrolladores inmobiliarios.

El diputado, Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la comisión, explicó que “la ciudadanía y los propios agentes inmobiliarios están expuestos a la incertidumbre al momento de realizar operaciones de compra y venta, quedando en riesgo de ser víctimas de fraudes”.

En sesión de trabajo, las y los diputados de esta comisión legislativa, analizaron y dictaminaron la iniciativa de reforma promovida por los legisladores, Luis Emilio Rosas Montiel y César Arturo Lara Rocha para reformar los incisos b) y c) de la fracción II del artículo 6°; y se Adiciona un párrafo segundo al artículo 7° de la Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosí.

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, explicó que con esta adecuación normativa se pretende poner punto final a las condiciones imperantes de informalidad e ilegalidad en esta profesión, para evitar se causen perjuicios a la ciudadanía.

Además, se busca profesionalizar, modernizar y fortalecer la regulación de los servicios inmobiliarios en favor de la ciudadanía y del sector inmobiliario que opera en la formalidad y con apego a la legalidad.

Explicó que en la actualidad el mercado de bienes raíces en la ciudad de San Luis Potosí es un sector que en los últimos años ha crecido de manera importante, siendo ideal para la inversión y el desarrollo urbano, con ello surge la necesidad de contar con más y mejores profesionales inmobiliarios en nuestro estado.

También se busca regular la actividad de aquellas personas físicas o morales, que deseen fungir como Agentes Inmobiliarios, entendiendo por estas, “a aquellas que realicen actividades de intermediación o corretaje de operaciones inmobiliarias, a través de servicios de gestión inmobiliaria, asesoramiento y mediación en operaciones relacionadas con la compraventa, alquiler, permuta o cesión de inmuebles”.

El dictamen será turnado al Pleno para su votación.