EN COMISIONES SE APROBÓ LA INICIATIVA PARA DECLARAR EL DÍA 1º DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA ESTATAL DE LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL”.

ES IMPORTANTE EL FOMENTAR LA CONCIENCIA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL, PARA ERRADICAR ACTOS DE MALTRATO Y VIOLENCIA: DIP. LUIS FELIPE CASTRO BARRÓN

A iniciativa del diputado Luis Felipe Castro Barrón, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó la iniciativa para declarar en el Estado de San Luis Potosí, el día 1º de octubre de cada año, como “Día Estatal de la Protección y Cuidado Animal”.

Se indica que es importante el fomentar la conciencia de protección y cuidado animal, para erradicar actos de maltrato y violencia en contra de los animales.

Agrega que algunas estadísticas, colocan a México en el ignominioso tercer lugar en maltrato, crueldad y abuso animal a nivel mundial y, en primer lugar en Latinoamérica, y los actos de crueldad contra los animales van en aumento.

Por ello, se propone que se declare en el Estado de San Luis Potosí, el día 1º de octubre de cada año, “Día Estatal de la Protección y Cuidado Animal”.

Para conmemorar dicha fecha, se propone que el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, implemente una “Jornada Estatal de la Protección y Cuidado Animal; Ellos, También Sienten”, dirigida a todos los niveles de educación en nuestro Estado, desde la básica hasta la superior, que consistirá en la concienciación respecto a la protección y cuidado de los animales, su sentencia y su relevancia en nuestro entorno, así como las bondades de su existencia y la problemática que enfrentan, según su especie y la conexión con la nuestra.

Además, deberá de implementar programas para dar a conocer al estudiantado según el nivel al que vaya dirigida, las leyes que los protegen; jornada en la que deberán además realizarse actividades sin fines de lucro tales como conferencias, ceremonias o festivales culturales con esa temática y que concluiría el día 15 quince de octubre.

El dictamen se turnará al Pleno para su votación.