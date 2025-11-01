EN COMISIONES APRUEBAN PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS 59 AYUNTAMIENTOS PARA QUE FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS DE COMBATE CONTRA LA PROLIFERACIÓN DE MOSQUITOS Y MOSCAS

SE DEBEN TOMAR ACCIONES PARA EVITAR LA REPRODUCCIÓN DEL MOSQUITO QUE PROPAGA ENFERMEDADES COMO DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA: DIP. FRINNÉ AZUARA YARZÁBAL

La Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó el exhorto a los 59 ayuntamientos de los municipios del Estado de San Luis Potosí, para que, de acuerdo a sus atribuciones, continúen generando y fortaleciendo campañas de combate contra la proliferación de mosquitos y moscas.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que se deben tomar acciones para evitar la reproducción del mosquito que propaga enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

“como ya lo vimos el dengue cada año hace mella, ya no sólo en la huasteca porque ya se adaptó a altura y climas que cada vez va a afectar a mayor población, por lo tanto la aprobación de este exhorto de la diputada Brisseire es muy importante porque necesitamos que los municipios fortalezcan, a través de la promoción de limpieza y la recolección de cacharros que existen en cada casa”.

Reiteró el llamado a la población a no dejar recipientes con agua limpia sin tapar, y la descacharrización donde el mosco se pueda reproducir, y los municipios que puedan apoyar también a la fumigación.

Además, al igual que los mosquitos, las moscas también generan un problema grave para la salud ya que portan también enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, salmonela y amibiasis intestinal, representando un riesgo sanitario para la sociedad.

Es por ello que se deben fortalecer los programas que combatan el aumento de moscas y mosquitos, significando beneficios para la gente, consistente en evitar la transmisión de enfermedades, la prevención de brotes epidémicos, así como generar una mejor calidad de vida, para la protección ambiental y económica.

El Punto de Acuerdo será turnado al Pleno para su votación.