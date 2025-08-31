EL TURISMO QUE SE REGISTRÓ EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO REPORTÓ UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA PARA SAN LUIS POTOSÍ

LA FENAPO FUE UN PUNTO IMPORTANTE PARA EL REPUNTE DEL TURISMO EN LA ENTIDAD: DIP. MARÍA ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI

La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo de la LXIV Legislatura, diputada María Aranzazu Puente Bustindui, afirmó la actividad turística que se registró en el periodo vacacional de verano, dejo una importante derrama económica en San Luis Potosí, por la actividad del turismo.

Se reactivó de forma importante la actividad en los hoteles de las cuatro zonas del estado, en el comercio y en los servicios y, un factor determinante fue la Feria Nacional Potosina (FENAPO), que se ha logrado consolidar como una de las más importantes del país.

“En términos generales se tuvo un periodo vacacional de verano muy provechoso por la derrama económica que significó para todos los sectores de servicios y atención al turismo. La FENAPO contribuyó a incrementar la presencia de turistas, quienes aprovecharon su estadía en San Luis Potosí para ir a visitar los atractivos turísticos que se tienen en el interior”, señaló.

Asimismo, la diputada Aranzazu Puente, informó que con la reciente visita de la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, se lograron concretar importantes acuerdos para impulsar el desarrollo turístico en San Luis Potosí.

Informó que el Gobierno del Estado revisó con la titular de la Secretaría de Gobernación, los proyectos turísticos más relevantes del estado, como la consolidación de la Riviera Huasteca y la modernización del Aeropuerto de Tamuín; además, de establecer el compromiso de impulsar el turismo comunitario para consolidar a la entidad como un destino competitivo, inclusivo y atractivo, y el turismo deportivo.

“La secretaria Josefina Rodríguez, se llevó una buena impresión de la actividad turística que ofrece San Luis Potosí, y se comprometió a regresar en el mes de septiembre a territorio potosino, para dar continuidad a acuerdos establecidos”.