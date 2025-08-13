DIP. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO Y EL DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS ASISTIERON EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA “SEPTIEMBRE A DICIEMBRE MESES DEL TESTAMENTO”

Es importante que la ciudadanía cuente con mecanismos modernos y claros para garantizar la certeza legal sobre su patrimonio, objetivo que se logrará al contar con la implementación del Sello Digital Notarial, coincidieron los diputados Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Directiva, y Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Esto al acudir a la puesta en marcha de la campaña “Septiembre a Diciembre Meses del Testamento”, así como la firma del convenio para la implementación del sello digital notarial, por parte del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Los legisladores coincidieron en la importancia de estas acciones, para proteger el patrimonio de la ciudadanía potosina, por medio de elementos modernos y transparentes, con el apoyo del Colegio de Notarios.

“Es una política pública que el Gobernador del Estado realiza para preservar y garantizar la continuidad de un patrimonio que se logra a lo largo de todo un trabajo, sobre todo una vida de esfuerzo; esto se traslada a una certeza legal, una certeza jurídica que hoy con el Colegio de Notarios y que además con la presencia del representante nacional de este organismo permite generar una certeza imprescindible para las y los potosinos”, indicó el diputado Héctor Serrano.

En el mismo sentido, el diputado Cuauhtli Badillo señaló que el contar con el Sello Digital Notarial vendrá a fortalecer el trabajo notarial, con mayor seguridad y transparencia.

Además de la posibilidad para la ciudadanía para contar con los servicios notariales para la realización de sus testamentos a un bajo costo, como una medida preventiva para las familias potosinas.

“Es importante decirle a la ciudadanía que este tema no lo debemos dejar de lado, es para dar certeza y no dejar problemas a la familia, y con estos convenios a bajo costo se vendrá a abonar a certeza jurídica de las familias y dejar en claro todas estas situaciones”.