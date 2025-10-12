EL RESCATE DE LA ZONA INDUSTRIAL REQUIERE DE UN PLAN INTEGRAL ENTRE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO

EL GOBIERNO DEL ESTADO HA INVERTIDO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ZONA INDUSTRIAL, PERO ES NECESARIA LA PARTICIÓN DE TODOS: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, señaló la necesidad de realizar un estudio completo sobre las áreas de competencia gubernamental para rehabilitación de vialidades de la zona industrial.

Esto debido a que existen zonas en las que la facultad puede pertenecer a la federación, como es el caso de la carretera 57, al Estado o al propio Ayuntamiento de la Capital, por lo que se debe determinar mediante un estudio claro sobre la competencia de cada autoridad, a fin de que se proyecte un plan integral que permita la regularización completa de las vialidades, que hoy se encuentran muy afectadas por baches.

“Inclusive estamos pensando en hacer un exhorto, de manera que con claridad se determine cuáles son las áreas afectadas, a qué autoridad competen, es decir, si municipal, si estatal o federal, y en razón de eso que emprendan un plan en donde inclusive el Gobernador del Estado ha sido muy claro, está dispuesto a apostarle; se han hecho llamados de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, pero requerimos también que el ayuntamiento y la federación apoyen, porque si nada más resolvemos la parte del estado, a lo mejor nos va a quedar rezagada otra parte y nunca vamos a acabar”.

Agregó que se trata de un tema delicado, ya que la problemática en las vialidades implica rezagos en productividad, de ingreso de trabajadores, y de seguridad vial de todos los usuarios de la zona industrial, por lo que es necesario que se atienda de manera urgente por la autoridad competente.