EL RECTOR DE LA UASLP DEBERÍA RENUNCIAR AL CARGO: DIP. SARA ROCHA MEDINA

LOS LAMENTABLES HECHOS QUE SE REGISTRARON EN LA FACULTAD DE DERECHO, FUE “LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO” DE LOS HECHOS DE AGRESIONES CONTRA ESTUDIANTES

La diputada Sara Rocha Medina, se pronunció porque el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) renuncie a su cargo, para que sean otras autoridades las que puedan reconstruir los hechos denunciados por una presunta agresión sexual contra una alumna.

“Esta fue la gota que derramó el vaso, pero han pasado muchos; es urgente y es importante un reacomodo, una reorganización y un nuevo rector que conduzca los hechos y los trabajos y que ayude a la universidad, a los estudiantes, a que estén más tranquilos, a que estén sus derechos a salvo, porque han pasado muchos hechos”.

Recordó que recientemente fueron denunciados hechos similares en contra de un catedrático en la Facultad de Economía, así como algunas quejas en la Facultad de Enfermería y Agronomía en contra de algunos directivos.

Consideró que no es suficiente que el director de la Facultad de Derecho haya renunciado y se haya despedido también a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, ya que con ello no se da respuesta a las peticiones de los alumnos.

“Yo creo que hay dos o tres personajes más todavía de la Facultad de Derecho que estuvieron presentes, que estuvieron involucrados y que es importante que sean como testigos, aparte de que se tienen que ir de la universidad, que sean testigos, que los llamen a la Fiscalía. Y no es suficiente con una facultad, han brotado muchos temas de los universitarios, de las facultades, de lo que ha pasado, lo que es necesario es que el rector, con toda dignidad, pulcritud, honorabilidad, renuncie a su cargo”.