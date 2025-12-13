EL INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO DEL 13 POR CIENTO PARA EL 2026, REPRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES CON MENORES INGRESOS EN EL PAÍS

PESE A VOCES QUE ADVIERTEN POSIBLES EFECTOS INFLACIONARIOS, NO SE DETONARÁN ESTOS ÍNDICES: DIP. CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

El diputado César Arturo Lara Rocha dijo que la aprobación del incremento al salario mínimo del 13 por ciento que acordó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y que entrará en vigor a partir del primero de enero del próximo año, genera una buena expectativa para el sector obrero que recibirá un ajuste superior a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Reconoció que la decisión de la CONASAMI sorprendió incluso a sectores productivos, pues se esperaba un incremento cercano al 12 por ciento y “recibir más de lo que se esperaba, siempre es una buena noticia para los trabajadores”.

Destacó que, pese a voces que advierten posibles efectos inflacionarios, la experiencia de los últimos siete años demuestra que los ingresos de los trabajadores han aumentado de forma considerable, sin que ello haya detonado una inflación descontrolada. “La inflación ha sido controlada, aun cuando los salarios han mejorado”, indicó.

El diputado Lara Rocha subrayó que el aumento impactará directamente en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo programadas para 2026, debido a que el incremento del 13 por ciento obligará a ajustar hacia arriba el resto de las categorías salariales para mantener equilibrios internos.

“Incluso algunas industrias, deberán revisar tabuladores que ya habían sido pactados para ese año, pues quedaron rebasados con el nuevo monto”, agregó.

El diputado César Arturo Lara advirtió que se deberá poner especial atención en las pequeñas y medianas empresas, donde podría presentarse algún grado de afectación por el aumento salarial y consideró que, “con estímulos adecuados, acciones de ordenamiento y la creatividad conjunta de empleadores y trabajadores, se podrán evitar impactos mayores”.